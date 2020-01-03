'Elektronik izleme' yüzlerce kadının hayatını kurtardı

03.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:30

KADINA şiddetin önlenmesi amacıyla önce Adalet Bakanlığı, ardından da İçişleri Bakanlığı genelgeler yayınlayarak, özel merkezler kurulduğunu açıkladı. Kadın cinayetlerinin önlenmesi için 15 ilde pilot uygulaması yapılan elektronik kelepçe takip sisteminin, Türkiye genelinde uygulanması için çalışmalar da başlatıldı. Uygulama hakkında DHA'nın sorularını yanıtlayan Ceza Tevkif Evleri Daire Başkanı Burak Ceyhan, "Bugüne kadar takibini yaptığımız yüzlerce kadından hiçbirinin başına bir şey gelmedi" dedi.

DHA, Türkiye'de elektronik izlemenin yapıldığı o merkeze girdi, elektronik kelepçeyle izleme sisteminin nasıl çalıştığını yerinde gördü. Yüz tanıma ve parmak iziyle, özel izinle girilebilen merkezde soruşturma aşamasında şüpheliler, yargılamalarda sanıklar, cezaevlerinden denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye olan hükümlüler ile kadına şiddet ve ailenin korunması kararları doğrultusunda takibe alınan saldırgan tutumlu eşler 7/24 izleniyor.

Kaynak: DHA