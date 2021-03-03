Elektronik ev eşyaları, engelli vatandaşlar için daha erişilebilir olacak

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için erişilebilirlik çalışmalarına elektronik ev eşyaları ürünlerini de dahil ederek kapsamını genişletiyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; televizyon başta olmak üzere temel bilgi teknolojileriyle ilgili araç ve teçhizatların engelli erişimine uygun donanımlara sahip olmadığı, akıllı kumanda, akıllı TV gibi araçların ise özellikle görme engellilerin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığına dair gelen başvurular üzerine çalışma başlatıldı. Bu kapsamda engellilerle ilgili federasyon ve dernek temsilcileri başta olmak üzere, bakanlıkların ilgili kurumları, elektronik sanayi, beyaz eşya yan sanayi, klima imalatçıları ile ilgili üretici, ihracatçı ve tüketici dernek temsilcileri ile akademisyenlerden oluşan çevrimiçi toplantı düzenlendi. Toplantıda; engelliler ve ilgili dernekler tarafından elektronik ev eşyaları konusunda engellilerin yaşadıkları sorunların neler olduğu aktarıldı. Elektronik ev eşyaları üreticilerinin engellilerle ilgili düzenlemeleri ve ürünleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, konuyla ilgili katılımcıların değerlendirmeleri alındı. Toplantılara, önümüzdeki günlerde de geniş kapsamlı olarak devam edilmesi planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı