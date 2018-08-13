Elektronik Altyapılı İki Yeni Şarkı Müjdesi

Yeni parçalarda Merve Özbey'in Vuracak, Edis'in Buz Kırığı parçalarına ve Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkılar albümüne aranjörlük yapan Batu Çaldıran ile çalışacağını belirten Özgür Aray, şarkıların elektronik altyapılı olacağını da sözlerine ekledi.

YENİ PARÇALAR ÜZERİNDE TİTİZLİKLE ÇALIŞIYORUZ

Yakar'ın etkisinin devam ettiği şu günlerde yeni single için de hazırlıklara başladıklarını dile getiren Özgür Aray, hayranlarının çıkacak parçaları da çok seveceklerini dile getirdi. Aray, "Yakar oldukça büyük ilgi gördü. Gelen pozitif yorumlar bizi daha ileriye taşımak adına çok önemli. Şu an üzerinde çalıştığımız yeni parçalar var. Elektronik altyapılı slow ve hareketli iki şarkı olacak. Çalışmalarımıza son derece titizlikle yaklaşıyoruz. Hep daha iyiye nasıl ulaşabiliriz onun için uğraşıyoruz. Yeter ki sevenlerimiz kaliteli parçalar dinlesin. Bütün çabamız bunun üzerinedir" dedi.

KLİBİMİZ ÇOK SEVİLDİ

DMC etiketiyle geçtiğimiz ay çıkan Yakar parçasına çektiği kliple de çok sevilen Özgür Aray, klibin olumlu tepkiler aldığını dile getirdi. Aray, "Son derece profesyonel bir ekiple iki ayrı mekanda çektiğimiz klibimiz hayranlarımız tarafından çok sevildi. Yönetmenimiz İrem Haykır, görüntü yönetmenimiz Atakan Küçük Parlak ve bana oyunculuğuyla eşlik eden Hazal Erişkin'e de bu güzel çalışma için teşekkür ediyorum. Youtube ve televizyonlardaki müzik kanallarında gösterilmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

KONSERLER EYLÜL AYINDA BAŞLAYACAK

Hayranlarla Eylül ayında buluşacağının da müjdesini veren Özgür Aray, sözlerini şu şekilde sürdürdü, "Sahne bir sanatçının imtihan alanıdır. Orada ter dökmeden bu işte başarılıyım diyemezsiniz. Ben de Eylül ayında sevenlerimle buluşacağım. Onları daha fazla bekletmeden sahne almaya ve onlarla buluşmaya hazırlanıyorum"