"[ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı" sergisi Arter'de açıldı

Çizim, video, heykel ve yerleştirme mecralarında çalışan Emre Hüner'in "[ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı" başlıklı kişisel sergisi, Arter'de sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Aslı Seven'in üstlendiği sergide, Hüner, heykeller, yerleştirmeler, foto gravürler, serigrafiler, film sekansları ve metinler, mecralar arasında dolaşarak ilerleyen, doğaçlamaya dayalı bir üretim sürecini yansıtıyor.

Emre Hüner, açılıştan önce yaptığı konuşmada, sergi sürecinin başlangıç hikayesini anlatarak, "Tamamen üretmeyi durdurup, şehirde gezinmeye başladım. Heykel yapmak yerine heykelleri çizdiğim, üretmek yerine daha çok edebiyata sığındığım bir anda başlamış oldu. Karaköy'de elektrikçilerle ya da Dolapdere'deki oto tamircilerle kurduğum ilişkiler üretim sürecimi etkiledi." dedi.

Buluntu nesnelerinin barındırdığı hikayelere odaklandığını belirten Hüner, gündelik hayatında etrafında farklı şekillerde üretim gösteren diğer insanları gözlemlediğini kaydetti.

Hüner, sergideki çalışmalarında edebiyat ve gerçeklik ya da kurmaca ve gerçeklik arasındaki ilişkiyi formlara yansıtmaya çalıştığını ifade etti.

Bütününde fabrika, laboratuvar, film seti ve yerleşke gibi kapalı mimari mekan düzenlemelerini alıntılayan formların yer aldığı sergi, 5 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref