Elektrikteki yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 66,22 oldu

Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayında üretilen elektrikteki yerli ve yenilenebilir kaynakların payı ortalama yüzde 66,22 olarak hesaplandı.

Elektrikteki yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 66,22 oldu

Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayında üretilen elektrikteki yerli ve yenilenebilir kaynakların payı ortalama yüzde 66,22 olarak hesaplandı.

Kaynak: Dunya.com

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