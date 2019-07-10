Elektrikteki yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 66,22 oldu
Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayında üretilen elektrikteki yerli ve yenilenebilir kaynakların payı ortalama yüzde 66,22 olarak hesaplandı.
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