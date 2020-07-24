Elektrikte yeşil dönem nedir? Elektrikte "Yeşil Tarife" ne zaman başlayacak? Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu açıkladı
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Elektrikte yeşil dönem nedir? Elektrikte "Yeşil Tarife" ne zaman başlayacak? Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu açıkladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, Ağustos itibarıyla başlatacağı Yeşil Tarife uygulamasında fiyatlar abone grubuna göre kilovatsaat başına 79,25 ile 91,46 kuruş arasında değişiklik gösterecek. Elektrik yeşil tarife fiyat tarifesi belli oldu.

Elektrikte yeşil dönem nedir? Elektrikte
24.07.2020 13:49 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:52

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, tüketici Yeşil Tarife'ye (YETA) geçme talebini yazılı olarak görevli tedarik şirketine yapacak. Tarife değişikliği, talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki endeks tespitleriyle çıkarılacak faturayı takip eden ilk fatura döneminde yerine getirilecek. Yeşil Tarife'ye geçme talebi bir takvim yılında en fazla iki kez yapılabilecek.

ELEKTRİK YEŞİL TARİFE FİYAT TARİFESİ DE BELLİ OLDU

Öte yandan, Kurulun görevli tedarik şirketleri tarafından, Yeşil Tarife'yi seçen tüketicilere 1 Ağustos itibarıyla geçerli olmak üzere uygulayacağı tarife tablosuyla ilgili onaylama kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, Yeşil Tarife ve dağıtım bedelinin kilovatsaat fiyatı, alçak gerilim, orta gerilim, tek terimli, çift terimli olmasına, sanayi, ticarethane, mesken, tarımsal sulama ve aydınlatmada kullanılmasına göre 79,25 ile 91,46 kuruş arasında farklılık gösterecek.

İletim sistemi kullanıcılarının vergi, fon ve pay hariç kilovatsaat başına yeşil enerji bedeli 69,97 kuruş olarak belirlendi. Görevli tedarik şirketinden enerji alan tüketicilerin yeşil enerji bedeli de dağıtım bedeli hariç 69,97 kuruş olarak hesaplandı.

YEŞİL TARİFE NEDİR?

Çeşitli ülkelerde kullanımı yaygın olan yenilenebilir enerjilerin Türkiye'de de kullanım alanının artması amacıyla YETA adıyla Yeşil Tarife uygulaması başlatıldı. Yeşil enerji olarak nitelendirilen kaynaklar şöyle:

- Rüzgar Enerjisi

- Hidroelektrik enerji

- Güneş Enerjisi

- Jeotermal

- Biokütle

YEŞİL TARİFE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, Ağustos itibarıyla başlatacağı Yeşil Tarife uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak.

Kaynak: AA

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