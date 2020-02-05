Elektrikte yenilenebilir enerji tarifesi yolda

05.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:22

İsteyen tüketiciler için yenilenebilir enerji tarifesi üzerinde çalışıldığını hatırlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Bu tarifeyle, sadece yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriği tüketmek isteyen kullanıcılara bu fırsatı vereceğiz" dedi.