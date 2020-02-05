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Elektrikte yenilenebilir enerji tarifesi yolda

İsteyen tüketiciler için yenilenebilir enerji tarifesi üzerinde çalışıldığını hatırlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Bu tarifeyle, sadece yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriği tüketmek isteyen kullanıcılara bu fırsatı vereceğiz" dedi.

05.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:22
Elektrikte yenilenebilir enerji tarifesi yolda

İsteyen tüketiciler için yenilenebilir enerji tarifesi üzerinde çalışıldığını hatırlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Bu tarifeyle, sadece yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriği tüketmek isteyen kullanıcılara bu fırsatı vereceğiz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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