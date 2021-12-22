Elektrikte serbest tüketici limiti, 2022 için 1100 kilovatsaat olacak - Haberler Ekonomi
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Elektrikte serbest tüketici limiti, 2022 için 1100 kilovatsaat olacak

Elektrikte serbest tüketici limiti, 2022 için 1100 kilovatsaat olacak
AA / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Gelecek yıl için elektrikte serbest tüketici limiti 1100 kilovatsaat (kWh) olarak uygulanacak.

Gelecek yıl için elektrikte serbest tüketici limiti 1100 kilovatsaat (kWh) olarak uygulanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ilgili kanun kapsamında, 2022 yılı için serbest tüketici limiti 1100 kWh olarak belirlendi. Karar 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek.

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AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri

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