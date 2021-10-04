'Elektrikte ocak ayına kadar zam yok ama kış aylarında zam kaçınılmaz; devlet doğalgazda zam yapmadan idare edebilir' - Haberler
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"Elektrikte ocak ayına kadar zam yok ama kış aylarında zam kaçınılmaz; devlet doğalgazda zam yapmadan idare edebilir"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 1 Ekim'den itibaren yüzde 15 zam yapılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 1 Ekim'den itibaren yüzde 15 zam yapılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. EPDK'dan yapılan açıklamada, iddialar manipülatif olarak nitelendi. Sanayiye ve enerji santrallerine verilen doğalgaza yapılan zammı hatırlatan uzmanlar ise enerji sektöründeki fiyat artışının üretim maliyetlerine yansıyacağını ve böylece  yine vatandaşın cebinden çıkacağını belirtti.

Konuya ilişkin gelişmeleri T24 ekonomi yazarı Barış Soydan'a yorumlayan Enerji Günlüğü Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kara, "Vatandaş sanayiye yapılan zammı ürün zammıyla ödeyecek" dedi.

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Haber: 'Elektrikte ocak ayına kadar zam yok ama kış aylarında zam kaçınılmaz; devlet doğalgazda zam yapmadan idare edebilir' - Haberler
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