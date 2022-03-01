Elektrikte mesken abone grubunun kapsamı genişletildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elektrikte mesken abone grubunun kapsamı genişletildi

AA, Sibel Morrow - Ekonomi
 - Güncelleme:
Elektrikte mesken abone grubunun kapsamı genişletildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mesken abone grubunun kapsamının genişletilmesine karar verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mesken abone grubunun kapsamının genişletilmesine karar verdi.

EPDK'nin Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar'da yaptığı değişiklik kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerleri, ibadethaneler ile müştemilatı niteliğindeki lojman ve benzeri yerleri, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere dernek ve vakıf merkezleri ile bunların şubeleri, cemevleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amacı kullanılan tesisler mesken abone grubu kapsamına alındı.

AA / Sibel Morrow - Ekonomi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Gazete, konut, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title