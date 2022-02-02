Elektrikte Kademeli Tarife ve Zam Tartışması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kademeli tarifede en düşük ücretlendirme için, aylık elektrik tüketimi limitini 210 kilovatsaat değiştirme kararı muhalefet cephesinde tepkiyle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kademeli tarifede en düşük ücretlendirme için, aylık elektrik tüketimi limitini 210 kilovatsaat değiştirme kararı muhalefet cephesinde tepkiyle karşılandı. Muhalefet, mevcut faturalara ne olacağını sordu
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