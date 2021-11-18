Elektrikte kademeli tarife başlıyor

Önceki gün Meclis Başkanlığına sunulan torba teklifte, elektrik abonelerini ilgilendiren önemli bir düzenleme yer aldı. efekt

Buna göre, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu, abonelere tüketim miktarlarına göre farklı tarifeler belirleyecek. Düzenleme özellikle dar gelirlilerin elektrik fiyatları artışlarından etkilenmemesi ni hedefliyor.

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Yasa çıktıktan sonra EPDK aylık olarak tüketilecek elektrik miktarına ilişkin tarifeleri belirleyecek. Belli bir kilovatsaat sınırının altında kalanların tarifeleri daha düşük hesaplanacak. Aylık belli bir tüketime kadar tarifeler düşük tutulacak. Elektriği tasarruflu kullananlar için düşük tarife belirlenirken fazla tüketimde ise maliyet katlanacak.