Elektrikte e-ticaret tüketiciye 4,3 milyar TL tasarruf barındırıyor

06.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:02

Bunun en kolay ve çabuk yolu ise tedarikçi değiştirerek daha hesaplı tarifelere geçmek. Elektrik tarifeleri karşılaştırma internet sitesi EnCazip'in verdiği bilgiye göre, Türkiye'de internetten elektrik tedarikçisi değiştirmek 36 milyonun üstündeki ev tüketicisi için ilave 4 milyar 367 milyon TL ek tasarruf anlamına geliyor.

Elektrik tedarikçisini değiştirerek daha uygun tarifelere geçmek ve tasarruf yapmak mümkün. Ülkemizde yeni yeni tüketicileri yakından ilgilendirecek bir alışkanlık haline gelen ve kısa vadede çok daha yaygınlaşacağı öngörülen elektrik tedarikçisi değişikliği Avrupa ülkelerinde de gündemde.Türkiye'nin yaklaşık yarısı kadar sayaç bulunan İngiltere'de geçtiğimiz yıl 5,8 milyon ev kullanıcısı elektrik tedarikçisini değiştirdi. Dünyadaki elektrik tedarikçisi değişikliklerine bakıldığı zaman ise en yüksek tedarikçi değiştirme oranının Portekiz'de olduğu görülüyor. Portekiz'i Norveç, İrlanda, İngiltere, Belçika ve Hollanda gibi ülkeler takip ediyor. Tedarikçi değişikliğinin en az yaygın olduğu ülkeler ise Bulgaristan ve Romanya.

Mesafeli sözleşmeler sayesinde 124 TL tasarruf

Türkiye'de aslında 18 yıldır elektrik tedarikçisi değiştirilebiliyor fakat önceleri bu hak yalnızca çok yüksek tüketimi olan tüketicilere verilmişti. Daha önce ıslak imzalarla yapılabilen tedarikçi değişimi için, 2018 yılının Kasım ayında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan yönetmelik değişikliği ile bu sözleşmelerin ıslak imzalı olarak alınma zorunluluğu ortadan kalktı ve EPDK'nın izniyle tedarikçi değişikliği sektörü mesafeli sözleşmelere, dolayısı ile e-ticarete açılmış oldu. Böylece kullanıcılar, kurye/kargo ve evrak maliyetinden 124 TL tasarruf ederken zamandan da kazandılar. Mesafeli sözleşmelere geçmeden önce ortalama 11 günde tamamlanan sözleşme süreci artık dakikalar içinde sonuçlanabiliyor.

Tüketiciye 4,3 milyar TL ek tasarruf

Türkiye'de 20 milyonun üzerinde tüketici elektrik tedarikçisini değiştirebilir konumda. Geçtiğimiz yıllarda tedarikçisini değiştirmiş olan tüketicilerin sayısı 5 milyon civarına yaklaşmıştı. 2018 yılında yaşanan durumlar, bu sayıyı 100 binler seviyesine kadar düşürdü. Piyasadaki hareketlenme özellikle Ekim ayında hızlandı ve tedarikçi değişikliği başvurularındaki artış dikkat çekti. 18 yılda gelinen bu noktanın mesafeli sözleşmelerin önünün açılması ve çok daha az fatura ödeyen tüketicilere de tedarikçi değiştirme hakkının verilmesiyle önümüzdeki dönemlerde değişecek. 36 milyonun üstündeki ev tüketicisi için yalnızca kargo ve ıslak imzalı sözleşme nedeniyle ortaya çıkan maliyetlerin ortadan kalkması, 4 milyar 367 milyon TL ek tasarruf anlamına geliyor ve daha ucuz fiyatlı tarifelerle edilecek tasarruf tamamen bu rakamın dışında.

İnternetten tedarikçi değiştirme pazarının büyüklüğü 5,5 milyar TL

Elektrik tarifeleri karşılaştırma internet sitesi EnCazip'in kurucusu Çağada Kırım, mevcut elektrik tedarikçisi karşılaştırma/değiştirme pazarının yaklaşık yıllık potansiyel büyüklüğünün 5,5 milyar TL olduğunu söylüyor: "Bu yatırımcıyı iştahlandıran bir pazar büyüklüğü. Ancak bu pazarda en önemli nokta en çok para kazanan şirketin, tüketicinin yüzünü en çok güldüren şirket olacağı gerçeğidir. Karşılaştırma aracılarında iş modeli şöyle işliyor: Önce tüketici siteye giriyor ve piyasadaki tedarikçileri karşılaştırıyor. Bir tedarikçinin kendine fayda sağladığını düşünürse daha sonra o tedarikçiye geçmeye karar veriyor. Bunun sonunda da geçiş tamamlandıktan sonra aracı tedarikçilerden komisyon alınıyor. Yani önce tüketici, daha sonra karşılaştırma sitesi gülüyor. Dolayısı ile bizim önceliğimiz tüketicilerin elektrik tedarikçilerinden maksimum faydayı minimum fiyatla alması. Karşılaştırma alanında pazar ve potansiyel çok büyük ve bunu gören pek çok global şirket, farklı sektörlerde hizmet vermek üzere karşılaştırma alanında yatırım yapmaya başladı."

Kaynak: Bültenler