Elektrikte 307 milyon liralık kapasite mekanizması desteği
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Elektrikte 307 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

Elektrikte 307 milyon liralık kapasite mekanizması desteği
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 40 elektrik üretim santraline nisan ayı için toplam 307 milyon 824 bin 381 lira kapasite ödemesi yapacak.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 40 elektrik üretim santraline nisan ayı için toplam 307 milyon 824 bin 381 lira kapasite ödemesi yapacak.

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 46 santralden 40'ına nisan ayı için toplam 307 milyon 824 bin 381 lira ödenecek.

En yüksek ödemeler 18 milyon 784 bin 724'er lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye yapılacak. Bu şirketleri, 17 milyon 358 bin 404 lira ödemeyle Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ izleyecek.

Ödeme yapılacak santraller arasında 15 yerli kömür yakıtlı termik santral, 3 yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 14 doğal gaz yakıtlı elektrik santrali ve 8 hidroelektrik santrali bulunuyor.

Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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