Elektrikte 2020'de kapasite mekanizmasından yararlanacak santraller açıklandı

22.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:48

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), elektrikte kapasite mekanizmasından gelecek yıl 45 santralin faydalanacağını duyurdu.

TEİAŞ, 2020'de kapasite mekanizmasından yararlanacak santrallerin nihai listesini yayımladı.

Buna göre, elektrikte 20'si kömür, 15'i doğal gaz ve 10'u hidroelektrik santrali olmak üzere toplamda 45 santral, 2020'de kapasite mekanizması desteğinden yararlanabilecek.

Söz konusu mekanizma kapsamında, sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla TEİAŞ tarafından santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

TEİAŞ, 31 Ekim'de yayımladığı listede mekanizmadan 42 santralin faydalanacağını duyurmuştu. Uzatılan sürede başvurusu kabul edilen Lüleburgaz Santrali ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen görüş doğrultusunda başvuruları kabul edilen Kadıncık-1 HES ile Kadıncık-2 HES santrallerinin eklenmesiyle liste güncellendi.

Kaynak: AA