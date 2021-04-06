Elektrikte 159 milyon liralık kapasite mekanizması desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elektrikte 159 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Elektrikte 159 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 40 elektrik üretim santraline şubat ayı için toplam 159 milyon 198 bin 906 lira kapasite ödemesi yapacak.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 40 elektrik üretim santraline şubat ayı için toplam 159 milyon 198 bin 906 lira kapasite ödemesi yapacak.

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 46 santralden 40'ına şubat ayı için toplam 159 milyon 198 bin 906 lira ödenecek.

En yüksek ödeme 9 milyon 926 bin 893 lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 9 milyon 815 bin 592 lira ödemeyle Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.

Ödeme yapılacak santraller arasında 15 yerli kömür yakıtlı termik santral, 3 yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 14 doğal gaz yakıtlı elektrik santrali ve 8 hidroelektrik santrali bulunuyor.

Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ahmet Kural Şeyma Subaşı Demet Özdemir İbrahim Çelikkol
Spor Can Bartu Ozan Tufan Şenol Güneş İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Elektrikte 159 milyon liralık kapasite mekanizması desteği - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 11:51:54. #1.16#
title