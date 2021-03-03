Elektrikte 130 milyon liralık kapasite mekanizması desteği
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Elektrikte 130 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

03.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:08
Elektrikte 130 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 38 elektrik üretim santraline ocak ayı için toplam 129 milyon 970 bin 276 lira kapasite ödemesi yapacak.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 38 elektrik üretim santraline ocak ayı için toplam 129 milyon 970 bin 276 lira kapasite ödemesi yapacak.

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 46 santralden 38'ine ocak ayı için toplam 129 milyon 970 bin 276 lira ödenecek.

En yüksek ödeme 8 milyon 280 bin 170 lirayla Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 8 milyon 187 bin 332 lira ödemeyle Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.

Ödeme yapılacak santraller arasında 13 yerli kömür yakıtlı termik santral, 4 yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 13 doğal gaz yakıtlı elektrik santrali ve 8 hidroelektrik santrali bulunuyor.

Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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