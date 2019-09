Elektrikli yüksek performans otomobili için dev işbirliği

22.09.2019 11:54

CARMEDYA.COM - Otomotiv sektörünün önde gelen markaları yüksek performanslı elektrikli otomobil için güçlerini birleştirdi.







Frankfurt Otomobil Fuarı'nda açıklanan ortaklığı, tasarımlarıyla ünlü Automobili Pininfarina CEO'su Michael Perschke, teknoloji alanında güçlü markalardan Bosch'un CEO'su Johannes-Jörg Rüger ve daha çok lüks araçlar için elektrik sistemleri ve altyapısıyla bilinen Benteler'in CEO'su Ralf Göttel duyurdu.







Bu üç marka ilk etapta Automobili Pininfarina'nın geliştirdiği bir otomobili konsept geliştirmek için temel alacak. İşbirliği dışında araçla ilgili detaylar henüz paylaşılmasa da hedef, yüksek performansa sahip, elektrikli ve lükse bir spor otomobil geliştirmek.



