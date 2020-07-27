Elektrikli ve hibrit otomobil satışları arttı
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Elektrikli ve hibrit otomobil satışları arttı

2020 yılının ilk 6 ayında tamamen elektrikli otomobillerden 173 tane satılırken, hibrit modellerin 4 bin 689 adet satıldığı kaydedildi.

Elektrikli ve hibrit otomobil satışları arttı
27.07.2020 09:42 | Son Güncelleme: 27.07.2020 09:45

2020 yılının ilk 6 ayında tamamen elektrikli otomobillerden 173 tane satılırken, hibrit modellerin 4 bin 689 adet satıldığı kaydedildi. Açıklanan verilere göre, 2020'nin ilk 6 aylık verileri 2018 yılının tüm yıl satışlarını geçerken, 2019 yılının aynı dönemine göre de artış yaşandığı saptandı.

Medya takip kurumu Ajans Press, elektrikli ve hibrit araçlarla alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl elektrikli ve hibrid araçlar ile alakalı basına bin 422 haber yansıdığı tespit edildi. Geçmiş yıllara bakıldığında ise geçen yıl bin 961, 2018 yılında ise 2 bin 653 olduğu kaydedildi. Böylelikle satış oranlarının daha az olmasına rağmen en çok konuşulma oranının 2018 yılında olduğu saptandı.

Ajans Press'in, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçları Derneği (TEHAD) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, elektrikli ve hibrit otomobil satışlarının arttığı saptandı. Böylelikle 2020 yılının ilk 6 ayında yüzde 100 elektrikli otomobillerden 173 tane satılırken, hibrit modellerin 4 bin 689 adet satıldığı kaydedildi. Açıklanan verilere göre, 2020'nin ilk 6 aylık verileri 2018 yılının tüm yıl satışlarını geçerken, 2019 yılının aynı dönemine göre de artış yaşandığı saptandı. Türkiye otomobil pazarına yüzdesel olarak bakıldığında da elektrikli ve hibrit otomobil satışlarının yüzde 2,9 olduğu kaydedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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