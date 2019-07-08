Elektrikli triportör devrildi: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde devrilen elektrikli triportörün altında kalan sürücü ve eşi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Saray ilçesi Kurtdere Mahallesi çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kurtdere Mahallesi'nden Saray istikametine gitmekte olan Mehmet Aydeniz (67) idaresindeki elektrikli triportör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü Mehmet Aydeniz ve triportörde bulunan eşi Semiha Aydeniz (48) yaralandı. Devrilen triportörün altında kalan Mehmet Aydeniz yoldan geçen vatandaşların yardımıyla triportör kaldırılarak sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri çağrılırken, yaralı sürücü Mehmet Aydeniz'e ilk müdahale kazayı görerek duran bir hemşire tarafından yapıldı. Duyarlı hemşirenin ilk müdahalesini yaptığı ve sürekli konuşarak bilincinin açık kalmasını sağladığı yaralı sürücü Aydeniz ve hafif yaralı eşi Semiha Aydeniz, olay yerine gelen ambulansla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA