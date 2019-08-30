Elektrikli traktör üretim için anlaşma bekliyor

30.08.2019 15:19

Derindere Motorlu Araçlar Şirketi (DMA), yüzde yüz yerli elektrikli traktör üretiminde banda çıkmayı istiyor fakat anlaşmaları bekliyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıtımını yapmasından sonra ön plana çıkan elektrikli traktör üretimi için dünya devleri yüz milyonlarca dolar harcamışlar ama henüz ortaya bir prototip bile çıkaramamışlardı. Elektrikli traktörün yazılımı DMA'nin sahiplerinden Önder Yol ve ekibi tarafından yapılıyor.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan, meseleyi cumhurbaşkanına intikal ettirdikten sonra elektrikli traktör artık yapılmış prototipiyle üretime hazır halde olduğunu tüm dünyaya duyurdu.



Fuat Uğur, Türkiye Gazetesi'nde elektrikli traktör konusunu ele aldı. Uğur, şu anda alttan alta kıran kırana bir savaş olduğunun altını çizerek, dünyanın teknoloji devlerinin Önder Yol ve ekibine inanılmaz tekliflerle geldiklerini kaydetti.



Uğur, yazısında şunları kaydetti: "DMA şirketi elektrikli traktör için üretim bandına çıkmak üzere bekliyor. Bu prototip 21 Mart tarihinde hazırdı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan denedi. Sonra gelecek yıl üretim bandına çıkacağı bilgisini verdi kamuoyuna. Özkan Kayacan da önceki gün bir yıla kadar üretim bandına çıkacağını söyledi ama şu ana kadar onlara henüz başlayın denilmedi. Traktörler benzinli olamayacağına göre elektrikli traktör konusunda ne kadar hızlı adım atılırsa o kadar iyi olacak. Önder Yol ve ekibine "Size 'haydi başlayın' derlerse ne kadar zamanda üretim bandına çıkarsınız" diye sordum. Cevap çok netti: 'Altı ayda üretim bandında olur ve ilk yerli ve milli, yüzde 100 elektrikli, doğa ve çiftçi dostu, bedava sayılabilecek yakıt kullanımıyla, tork gücü ve beygir gücü yüksek traktörlerimizi üretmeye başlarız'.Yol, 'Ben ülkemle çalışacağım, yerli ve milli ilk elektrikli traktörü üretmeye talibim' diyor. O zaman bunun kıymetini bilelim".



45 dakika şarjla 7 saat pulluklama



Bir elektrikli traktör 45 dakikada şarj ediliyor, bu dolulukla 7 saat çalışabiliyor ve ödeyeceğiniz elektrik parası 7-12 lira arasında. Eğer güneş enerjisi panelleri kurulur ve bunlar bataryalarda depolanırsa, bu kadarcık yakıt parası bile sıfırlanmış olacak. Çok basit. Önder Yol'un TSK için ürettiği 1 MW'lık batarya konteynerinde depolandığı takdirde 15 dakika içinde köydeki tüm traktörler bedavaya şarj imkanı bulacak.



Tork gücü yüksek(158 bin Newton metre çakıyor) olduğu için 7 saatte yapılacak işi üç saatte yapması da işin cabası. 105 beygir gücünde. Ağırlık ve menzil sorunu yok.



Önder Yol ve DMA tarafından traktör şu anda modüler olarak üretilmek üzere tasarlanıyor. Yani çiftçi istediği güç, istediği pil kapasitesi ve istediği büyüklükte traktör alıp çok hızlı biçimde monte ettirebilecek.



DMA şirketi zaten hali hazırda mevcut yabancı markalı arabaları alıp, nasıl LPG'li yapılıyorsa o da yüzde 100 elektrikli otomobile dönüştürebildiği için aynı uygulamayı traktörler için de yapacak. Yani çiftçinin elindeki traktörleri alıp yüzde 100 elektrikli traktöre dönüştürebilecek.



Batarya sayısı yüzde 70 az



Hem traktörde, hem de otomobilde kullanılan batarya sayısı TESLA'nınkinden yüzde 70 daha az. Bir diğer çok önemli konu ise bataryaların hammaddesi Çin'de ve "Nadir Bulunan Element" diye tanımlanan değerli elementler kategorisinde. ve dünyadaki toplam rezervin yüzde 95'i bu ülkede. Çin bu rezervin ihracatını 120 bin tondan 7.500 tona indirmiş durumda. Önder Yol bir Çin şirketi ile yüzde 49'luk ortaklık kurup bu sorunu da halletmiş.



Enerje satlamada devrim



Özellikle rüzgar ve güneşten elde edilen enerjinin depolanabilmesi ve saklanması en büyük sorun. Bunun için "invertör"e ihtiyaç var. Mevcutta bunu ya İsrail'den alacaksınız ya da İsrail'den... Ancak Önder Yol ve şirketi bunu da çözmüş. Türk Silahlı Kuvvetleri ile bu konuda anlaşma yapmış bile. Bu olağanüstü bir gelişme. Bu anlaşma sonucunda özellikle kritik bölgelerdeki kalekol ve karakollarda enerji depolanabiliyor bu sistemle. Hem de 8 günlük enerji. Böylelikle jeneratörlerin sınırlı ka-pasitesine de ihtiyaç kalmıyor. Bunun kullanımı çok yaygın. - İSTANBUL

Kaynak: İHA