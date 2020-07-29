Elektrikli süpürge motorundan taşlama makinesi yapınca canından oldu
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Elektrikli süpürge motorundan taşlama makinesi yapınca canından oldu

Elektrikli süpürge motorundan taşlama makinesi yapınca canından olduKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Sinan Nişli (38) elektrikli süpürgenin motorundan taşlama makinesi yaptı.

29.07.2020 11:33 | Son Güncelleme: 29.07.2020 12:05

Elektrikli süpürge motorundan taşlama makinesi yapınca canından oldu

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Sinan Nişli (38) elektrikli süpürgenin motorundan taşlama makinesi yaptı. Yüksek devirde dönen taş parçalanırken, Sinan Nişli kalbine gelen taş nedeniyle yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Gönül Caddesi'nde Nişli ailesine ait evde meydana geldi. Sinan Nişli eski elektrikli süpürgenin motorunu sökerek, kendi eklediği parçalarla taşlama makinesi yaptı. Sinan Nişli makineyi çalıştırdığında oluşan yüksek devir nedeniyle taş parçalandı. Taşın parçası Sinan Nişli'nin göğsüne saplandı. Sinan Nişli kanlar içerisinde yere yığılırken, yakınları 112 Acile haber verdi. Sağlık ekibi Sinan Nişli'ye ilk müdahalede bulunarak, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Parçanın kalbine isabet ettiği belirlenen Sinan Nişli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Karayolları Körfez şubesinde çalışan 4 çocuk babası Sinan Nişli'nin ölümü üzerine polis ekipleri, incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elektrikli süpürge motorundan taşlama makinesi yapınca canından oldu

Kaynak: DHA

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