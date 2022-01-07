Elektrikli süpürge içine sakladığı uyuşturucuyla yakalandı - Haberler
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Elektrikli süpürge içine sakladığı uyuşturucuyla yakalandı

Elektrikli süpürge içine sakladığı uyuşturucuyla yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

NEVŞEHİR'de, polis ekiplerince şüphe üzerine takip edilen F.E., elektrikli süpürgenin içine gizlediği 502,12 gram metamfetamin ile yakalandı.

NEVŞEHİR'de, polis ekiplerince şüphe üzerine takip edilen F.E., elektrikli süpürgenin içine gizlediği 502,12 gram metamfetamin ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı. Bu kapsamda şüphe üzerine takip edilen F.E., elindeki elektrikli süpürge ile yakalandı. Süpürge içinde yapılan kontrolde 502,12 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan F.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Elektrikli süpürge içine sakladığı uyuşturucuyla yakalandı

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