Elektrikli Şofben Banyoyu Yaktı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde elektrikli şofbenin alev alması sonucu çıkan yangında banyo kullanılamaz hale geldi.



Yangın, Gölcük Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi üzerindeki Aziz Duva'ya ait evde meydana geldi. Evin banyosundaki elektrikli şofben henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Banyodaki şofbenin yandığını fark eden Aziz Duva'nın esi, kendi imkanları ile yangını söndürdü. Yanık kokusu ve dumanı gören komşular durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.



Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evin banyosunda maddi hasar meydana geldi. - KOCAELİ