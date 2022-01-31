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Elektrikli sobadan çıkan yangında çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Elektrikli sobadan çıkan yangında çocuk yaralandı Adana'da elektrikli sobadan çıkan yangında bir çocuk yaralanırken, bir kişi de karbonmonoksit gazından etkilindi.

SEYHAN, ADANA (İHA) - - Elektrikli sobadan çıkan yangında çocuk yaralandı

ADANA - Adana'da elektrikli sobadan çıkan yangında bir çocuk yaralanırken, bir kişi de karbonmonoksit gazından etkilindi.

Edinilen bilgiye göre, yangın merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta bulunan 2 katlı evin üst katında meydana geldi. İddiaya göre, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, evdeki Suriyeliler de dışarı çıktı. Alevlerin arasında kalan 13 yaşındaki Emir el Hasan'ın bacağı yandı. Mahallelilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptığı Emir'i ambulansla Meydan Çocuk Hastanesi'ne götürdü. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Tedaviye alınan Emir'in, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yangında bir kişi de karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı hastaneye kaldırıldı.

Elektrikli sobadan çıkan yangında çocuk yaralandı

Elektrikli sobadan çıkan yangında çocuk yaralandı

Elektrikli sobadan çıkan yangında çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Seyhan, Yangın, Adana, Çocuk, 3. Sayfa, Haber

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