ELEKTRİKLİ SOBADAN ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

MERSİN'in Erdemli ilçesinde elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, çevrede paniğe neden oldu.

Yangın, Erdemli Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 3 katlı Ali-İbrahim Uğuz apartmanının 1'inci katında meydana geldi. Öğle saatlerinde daireden duman geldiğini gören çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, yangın bölgesinde güvenlik şeridi çekerken, itfaiye ekipleri evin balkonunda mahsur kalan ev sakinlerinden 50 yaşındaki Lokman Uğuz'u kurtararak aşağıya indirdi. Ardından itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, kontrol altına aldı. Dışarda olan ev sahibi 70 yaşındaki Zübeyde Oğuz ise evine yaklaştığı sırada dumanı görmesi üzerine çevre esnafı tarafından dışarda oturtularak bekletildi.

Yangını gören ve ihbar eden vatandaşlar, İş yerimizin dışındaydık. Bir anda daireden duman geldiğini gördük. Lokman arkadaşımıza balkonda durmasını söyledik. İtfaiye ekipleri geldi ve arkadaşımızı kurtardılar dedi.

Yangının elektrikli sobanın düşmesi nedeniyle çıkmış olabileceği tahmin edilirken, inceleme sürüyor.