Elektrikli soba 4 katlı binayı yakıyordu

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangında 4 katlı binada bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, dumanlardan 7 kişi etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Dalaman ilçesi Karaçalı Mahallesi Şehit Hamza Atakul Caddesi Dostlar apartmanının zemin katında bulunan dairede hem boya deposu hem ikamet edilen dairede elektrik sobasından yangın çıktı.

Yangın sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer taraftan apartmanın üst katlarında bulunan 15 vatandaşı merdiven ile tahliye etti.

15 vatandaş hastaneye sevk edilirken, yoğun dumandan etkilenen 7 vatandaş hastanede tedavi olurken, 8 vatandaş ayakta tedavi oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. - MUĞLA