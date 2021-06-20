Elektrikli scooterla buzdolabı taşıdılar
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Elektrikli scooterla buzdolabı taşıdılar

Elektrikli scooterla buzdolabı taşıdılar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYOĞLU'nda elektrikli scooter ile buzdolabı taşıyan dört kişi cep telefonu ile görüntülendi.

BEYOĞLU'nda elektrikli scooter ile buzdolabı taşıyan dört kişi cep telefonu ile görüntülendi.

Beyoğlu Okmeydanı'nda dükkandaki buzdolabını taşımak için nakliye parası vermek istemeyen dört genç, ilginç bir yönteme başvurdu. Buzdolabını, normalde tek kişinin binmesi gereken elektrikli scooter ile taşıdı. Hatta zaman zaman bir kişi de scootere bindi. Vatandaşlar scooter ile buzdolabı taşınmasını şaşkın bakışlarla izledi. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, scootere yüklenen buzdolabının sokakta taşınması görülüyor. Bir kişi scooteri kontrol ederken diğerleri de buzdolabını tutuyor.

 


Elektrikli scooterla buzdolabı taşıdılar
Elektrikli scooterla buzdolabı taşıdılar
Elektrikli scooterla buzdolabı taşıdılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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