ELEKTRİKLİ SCOOTER'LARDAKİ TEHLİKEYE DİKKAT İstanbul'da da son günlerde kullanımı yaygınlaşan elektrikli scooter'ları 2 kişi kullanan vatandaşlar, hem kendilerini hem de diğer vatandaşları tehlikeye atıyor.

İstanbul'da da son günlerde kullanımı yaygınlaşan elektrikli scooter'ları 2 kişi kullanan vatandaşlar, hem kendilerini hem de diğer vatandaşları tehlikeye atıyor.

Türkiye'nin birçok ilinde kullanılmaya başlayan elektrikli scooter'lar İstanbul'da da yaygınlaşmaya başladı. Alternatif ulaşım aracı olarak sıkça tercih edilmeye başlanan elektrikli scooter'ların yanlış kullanımı tehlikelere yol açıyor. Caddebostan'da tek kişilik bu scooter'lara çoğu zaman birden fazla kişinin bindiği görüntüler adeta kazaya davetiye çıkarıyor. Dengenin önemli olduğu bu araçlarda arkadaki kişinin direksiyonu kontrol eden kişinin beline tutunması ise dengeyi büyük oranda bozuyor. Bazen scooter'ları kullananlar otomobillerin kullandığı yola çıkarak hem kendi hayatlarını hem de sürücülerin hayatlarını tehlikeye sokuyor.

BİRAZ ÖNCE KAZA YAPTIK

Ailesiyle birlikte Caddebostan sahilde scooter'a binen Berkan Kacar, 'İki kişi binmek tehlikeli. Çok doğru olduğunu düşünmüyorum. diye konuştu. İbrahim Arılan da, 'Ben hiç binmedim ama açıkçası çok tehlikeli gibi görünüyor. Düşme riski var. Genelde bunların tek kişilik olduğunu biliyorum. Araç yollarında scooterları görmek de zor oluyor. Aracımla geldim buraya ve çok sık görüyorum. Tek kişi bile bazen görmek zor oluyor ama tabi iki kişi daha tehlikeli. ifadeleri kullanırken, Yiğit Adım, 'Scooter'ların iki kişi kullanması biraz tehlikeli durum. Aslında scooter'lar mantıklı ama maalesef iki kişi binince biraz riski çoğaltıyor. Dengeyi bozuyor. Ben çok tasvip etmiyorum. Trafikte kullanılmaları kesinlikle yanlış. Onların bisiklet yolu gibi özel yolları olmalı bence yada kesinlikle trafiğe çıkılmamalı bence. dedi. Elektrikli scooter'a iki kişi binen ve biraz önce kaza yaptığını anlatan Ela Çöğüşağar, Aslında doğru değil. Biz bile biraz önce kaza yaptık. Ama eğlenceli tabi ancak çok tehlikeli. şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA