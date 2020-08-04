Elektrikli scooter'lar kaldırılıyor mu? Elektrikli scooter'lara hangi kurallar geliyor? Scooter belgesi nedir?
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Elektrikli scooter'lar kaldırılıyor mu? Elektrikli scooter'lara hangi kurallar geliyor? Scooter belgesi nedir?

İstanbul sokaklarında sıklıkla görülmeye başlanan elektrikli scooter'larla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) düzenlemeye gidiyor. Peki, elektrikli scooter'lara hangi kurallar geliyor? Elektrikli scooter'lar kaldırılıyor mu?

Elektrikli scooter'lar kaldırılıyor mu? Elektrikli scooter'lara hangi kurallar geliyor? Scooter belgesi nedir?
04.08.2020 08:25 | Son Güncelleme: 04.08.2020 08:28

İstanbul Büyükşehir Belediyesi elektrikli scooter'larla ilgili yönetmelik hazırladı. Yönetmelik elektrikli scooter'larla ilgili birçok düzenlemeyi içerirken hizmet veren firmaların yerine getirmesi gereken yükümlülükler ve scooter'lara özel plakalar verilmesi yönetmelikte yer aldı.

ELEKTRİKLİ SCOOTER'LAR KALDIRILIYOR MU?

Son zamanlarda İstanbul sokaklarında sıklıkla görülmeye başlanan elektrikli scooter'larla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) harekete geçti. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, firmaların hizmet vermesi için gereken koşulları, plaka zorunluluğunu ve ücret tarifesinin şekillendirilmesine dair ayrıntıları anlattı.

ELEKTRİKLİ SCOOTER'LARA HANGİ KURALLAR GELİYOR?

Paylaşımlı scooter sektörünü düzenlemek amacıyla Elektrikli Kaykay (scooter) Yönetmeliği hazırlayan İBB, konuyu UKOME toplantısında değerlendirdi. Buna göre alt komisyona gönderilen yönetmelik, bu alanda yaşanan çeşitli mağduriyetlerin giderilmesini amaçlıyor. Sektör temsilcileri ve akademisyenlerle yapılan üç aylık görüşmeler sonunda yönetmeliğin hazırlandığını söyleyen İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, "Yönetmelik, sektörel açıdan rekabetin ve fiyat politikalarının sağlıklı işlemesini amaçlarken hem de bu araçları tercih eden kullanıcıların güvenli sürüşünü önemseyen bir içeriğe sahip. Bu sistemde faaliyet göstermek isteyen firmalar yönetmelik gereğince hem kullanıcılarına mobil/web uygulama üzerinden eğitim vermek zorunda ve aynı zamanda yılda en az bir kez bilinçlendirici kitlesel kampanya yapmak zorunda olacak" dedi.

SCOOTER BELGESİ NEDİR?

Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre; Cihan, paylaşımlı scooter hizmeti verecek işletmelerin başvuru şartları arasında en az bin scootera ve altı adet kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmak zorunluluklarının getirileceğini söyledi. Cihan'ın çalışmanın içeriği ile ilgili verdiği diğer bilgiler şöyle:

ÜCRET TARİFESİ YENİDEN ŞEKİLLENECEK

Yönetmelik, paylaşım ücretlerinde taban ve tavan fiyatlarını belirlerken bu sınırları elektronik tam bilet ücretine göre düzenleyecek. Taban ve tavan fiyat kriterleri hem lisans sahibi olacak firmaları mağdur etmeyecek hem de küçük ölçekli firmaların rekabet ortamında ayakta kalabilecekleri piyasa koşullarını yaratmayı amaçlamakta. Buna göre yönetmelik gereği scooter açılış ücreti iki tam elektronik bilet fiyatını, dakika başı kullanım ise bir tam elektronik bilet ücretini aşamayacak. Aynı zamanda açılış ücreti yarım tam bilet, dakika başı kullanım ücreti üçte biri tam elektronik ücretinin altında olamayacak.

CEZA YAPTIRIMLARI UYGULANACAK

Hem kullanıcıya hem de lisans sahibi işletmeye çeşitli cezaları içeren bir yaptırım cetveline sahip yönetmelik, scooterlerın tüm yönlerden görülebilir kimlik numarasına (plaka) sahip olmasını gerektiriyor. Böylece araçların kullanım sırasında ve kullanım dışı zamanlarda sebep olabileceği ihlallere dair şikayetlerin bu plaka numaraları üzerinden daha sağlıklı yapılabilmesini sağlanacak.

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