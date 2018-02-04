Elektrikli Otomobillerin Mtv Ücreti Ne Kadar Olacak? Elektrikli Otoya Mtv Şoku!

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Elektrikli Araçlara Yüzde 25 MTV Uygulaması Geliyor. İşte Detaylar!



Elektrikli Araçlara MTV Vergisi Şoku, Onlarda Vergi Ödeyecek. Meclise sevkedilen yasada ön görülen değişiklik, giderek artan elektrikli otomobillerin cazibesine bir darbe indirebilir.

Bildiğiniz gibi yeni MTV sistemine göre, 1 Ocak'tan itibaren silindir hacmi ve yaşın dışında matraha (vergisiz fiyat) göre de belirlenmesi, elektrikli otomobillere MTV yolunu açmış oldu.

Nissan Leaf

Peki Elektrikli Araçların MTV Ücreti Ne Kadar Olacak?



Meclis'e sevk edilen kanun tasarısına göre artık elektrikli otomobiller için de motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödenecek. Dünyada satışı hızla artan;

Elektrikli Araçların Türkiye'de MTV'si benzinli veya dizel araçların yüzde 25'i olarak uygulanacak.

TBMM'ye sevk edilen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nda elektrikli araçlara ilişkin madde şöyle;

"Elektrik motorlu; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin, panel vanların ve motosikletlerin, daha düşük olarak, diğer taşıtlar için uygulanmakta olan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tarifesinin yüzde 25'i oranında vergilendirilmesi sağlanmaktadır."

Buna Göre Elektrikli Otomobillerin MTV Ücreti Ne Kadar Olacak?



Bu da elektrikli araçların, normal benzinli veya dizel araçlara uygulanan MTV tutarının yüzde 25'i oranında vergiye tabi olmasının yolunu açacak.

3000 TL MTV Vergisi Ödeyecek benzinli bir aracın fiyat aralığında satılan bir elektrikli otomobil, bu MTV Bedelinin Yüzde 25'i olan 750 TL'yi MTV Vergisi Olarak Ödeyecek!

Bugüne kadar Elektrikli Otomobil Teşviği kapsamında MTV Ödemeyen Elektrikli Araç Sahipleri, Bu ŞOK'la yüzde 25 MTV Vergisi ödemek durumunda kalacak.

Başka bir ifadeyle elektrikli otomobiller herhangi bir içten yanmalı motora sahip olmadığı, yani silindirleri bulunmadığı ve güç kaynakları akü (batarya, pil) olduğu için bugüne kadar motorlu taşıtlar vergisine (MTV) tabi tutulmazken, bu durum değişti.

MTV sisteminin 1 Ocak'tan itibaren silindir hacmi ve yaşın dışında matraha (vergisiz fiyat) göre de belirlenmesi, elektrikli otomobillere MTV yolunu açmış oldu.

Bu arada yine meclise sevk edilen yasaya görede 16 yaş ve üzeri araçlara hurda teşviği geldi. 10 bin TL'ye kadar yeni alınacak araçlarda ÖTV indirimi söz konusu. Bu konu hakkında detaylar burada.

Elektrikli Otomobillerin MTV Ücreti Ne Kadar Olacak?



http://www.teknotalk.com/elektrikli-otomobillerin-mtv-ucreti-ne-kadar-olacak-62120/