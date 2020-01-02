Elektrikli otomobiller ne kadar sürede şarj oluyor, kaç km menzile sahip?
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Elektrikli otomobiller ne kadar sürede şarj oluyor, kaç km menzile sahip?

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOGG'un bataryasının 30 dakikanın altında şarj edileceği ve menzilinin de 500 kilometre olacağı açıklandı. Elektrikli otomobillerin fosil yakıt kullanan rakiplerine oranla en büyük dezavantajı menzil ve şarj süresi.

02.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:08
Elektrikli otomobiller ne kadar sürede şarj oluyor, kaç km menzile sahip?

'nin yerli elektrikli otomobili 'un bataryasının 30 dakikanın altında şarj edileceği ve menzilinin de 500 kilometre olacağı açıklandı. Elektrikli otomobillerin fosil yakıt kullanan rakiplerine oranla en büyük dezavantajı menzil ve şarj süresi.


Dünyada hali hazırda piyasadaki elektrikli otomobillerin bir batarya ile katettiği mesafe 145 ila 630 km arasında değişiyor. Şarj süreleri ise kullanılan prizin özelliğine göre 1 saatten başlayıp 47 saate kadar çıkabiliyor. Piyasada, TOGG için vadedilen 30 dakikada şarj imkanı henüz bulunmuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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