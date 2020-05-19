Elektrikli Otomobiller de Salgından Nasibini Aldı! Satışlar Azaldı
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Elektrikli Otomobiller de Salgından Nasibini Aldı! Satışlar Azaldı

Otomotiv sektörünün coronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle zor günler geçirdiğini belirten BloombergNEF'e (BNEF) göre, dünya genelinde elektrikli otomobil satışları da yüzde 18 azaldı.

Elektrikli Otomobiller de Salgından Nasibini Aldı! Satışlar Azaldı
19.05.2020 13:48 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:48

Otomotiv sektörünün coronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle zor günler geçirdiğini belirten BloombergNEF'e (BNEF) göre, dünya genelinde elektrikli otomobil satışları da yüzde 18 azaldı.

Salgın, Elektrikli Otomobil Pazarını da Vurdu!

2020 yılı coronavirüs salgınıyla birlikte herkes için tam bir kabus oldu diyebiliriz. Otomotiv sektörü de salgın sebebiyle büyük ekonomik kayıplar yaşamaya devam ediyor. BNEF'in tahminlerine göre, bu yıl geleneksel içten yanmalı motora sahip araçların satışlarında yüzde 23 oranında gerileme yaşanacak. BNEF'in yıllık küresel raporuna göre, otomobil satıcılarının geçici olarak kapatılması, sokağa çıkmaya yasağı ve değişen tüketici eğilimleri gibi etkenler elektrikli otomobilleri de etkileyecek.

BNEF Taşımacılık Üst Yöneticisi Colin McKerracher, "Covid-19 salgını global otomobil satışlarında 2020 yılında kriz oluşturdu. Uzun dönemde de bu yörünge pek fazla değişmedi. Ama pazar gelecek 3 yıl içerisinde inişli çıkışlı olacaktır." diye konuştu.

BNEF'in tahminlerine bakılırsa, bu yıl 1.7 milyon adet elektrikli otomobil satılması bekleniyor. 2040 yılına gelindiğinde ise elektrikli otomobillerin kullanımı bugüne göre yüzde 31 artmış olacak ve satışlar da bugüne göre yüzde 58 artacak. 2040'ta dünyanın 290 milyon adet şarj istasyonuna ihtiyacı olacak ve bunun 12 milyonu halka açık yerlerde konumlandırılacak. Geri kalanları da ev, işyeri ve özel ticaret yerlerinde bulunacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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