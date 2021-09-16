Elektrikli otomobil halk otobüsü ve hafif ticari araçla çarpıştı: 3 kişi yaralandı - Haberler
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Elektrikli otomobil halk otobüsü ve hafif ticari araçla çarpıştı: 3 kişi yaralandı

AA - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, halk otobüsü ile çarpıştıktan sonra savrularak hafif ticari araca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, halk otobüsü ile çarpıştıktan sonra savrularak hafif ticari araca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Sefa A. idaresindeki elektrikli otomobil, Mimar Sinan Caddesi'nde, Mehmet K'nin kullandığı 16 M 06092 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı.

Savrulan otomobil, caddeye dönmek üzere olan Sait K. yönetimindeki 34 BLC 793 plakalı hafif ticari araca vurdu.

Kazada, sürücü Sefa A. ile otomobildeki İbrahim A. ile Merve A. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Elektrikli otomobil halk otobüsü ve hafif ticari araçla çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Elektrikli otomobil halk otobüsü ve hafif ticari araçla çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Elektrikli otomobil halk otobüsü ve hafif ticari araçla çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Elektrikli otomobil halk otobüsü ve hafif ticari araçla çarpıştı: 3 kişi yaralandı
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Elektrikli otomobil halk otobüsü ve hafif ticari araçla çarpıştı: 3 kişi yaralandı - Haberler
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