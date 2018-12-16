Elektrikli Otobüsler Yeni Yılın İlk Aylarında Hizmete Girecek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, elektrikli otobüslerin şarj istasyonunda yaptığı ziyaret sonrasında Manisa'ya ulaşan 10 adet elektrikli otobüsü inceledi. Otobüslerden bir tanesinin direksiyonuna geçen Başkan Ergün, elektrikli otobüsleri yeni yılın ilk aylarında hizmete almayı hedeflediklerini kaydetti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda dönüşüm projesi kapsamında toplu ulaşımda yapmış olduğu yeni proje ile Manisa trafiğinin çözümü konusuna katkı sağlamış aynı zamanda vatandaşların da toplu ulaşımda daha rahat ve konforlu bir ulaşım yapmaları için toplu ulaşım araçlarını yenilemişti. Manisa Büyükşehir Belediyesi kent içi trafik sorununun çözümüne katkı sağlaması için yeni yıl ile birlikte elektrikli otobüsleri hizmete almaya hazırlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'ya gelen 10 adet 18 metrelik elektrikli otobüsü, park halinde bulunduğu şarj istasyonunda inceledi. İnceleme sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, daire başkanları hazır bulundu.

Otobüsün deneme sürüşünü gerçekleştirdi

Başkan Ergün, ilk olarak elektrikli otobüslerin bakım ve servislerinin yapılacağı şarj istasyonlarının ve idari bölümlerin bulunduğu binada incelemede bulundu. Yüklenici firma yetkilisinden bilgiler alan Başkan Ergün, sonrasında elektrikli otobüsleri inceledi. Otobüslerin dış görüntüsünü inceleyen Başkan Ergün otobüslerin içlerinde de yaptığı inceleme sonrasında elektrikli otobüsün direksiyonuna geçerek deneme sürüşü yaptı. Otobüsün direksiyonuna geçen Başkan Ergün, araçlardan gayet memnun kaldığını belirterek, vatandaşların otobüslerde cep telefonlarını şarj edebileceklerini belirterek, ulaşım dairesinin kablosuz internet (wifi) kullanabilmeleri için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Başkan Ergün, inceleme ve deneme sürüşü sonrasında yaptığı açıklamada, ilk olarak 10 adet 18 metrelik otobüsün Manisa'ya geldiğini belirterek, "İki gün öncesi bununla ilgili Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı ve MANULAŞ bünyesinde toplantımızı yapmıştık. Önümüzdeki bir iki hafta daha bu toplantılar devam edecek. Mevcut hem servis güzergahlarının hem yolların ana arterde çalışacak olan bu elektrikli otobüslerimizin tercihli yolları çalışmasıyla ilgili hazırlıklar son noktaya geldi. Tahmin ediyorum Ocak sonu Şubat başı gibi bu araçlarımızı Manisa'da inşallah hizmete sokmayı hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum." dedi.

"Toplu ulaşım araçlarını özendirmemiz lazım"

Manisa'nın araç sayısı ve trafik yoğunluğu açısından önde gelen iller arasında yer aldığının altını çizen Başkan Ergün, "Burada amaç bu tür araçların hizmet vermesi için sahaya sürdüğümüzde, vatandaşlarımızın artık özel araçların kullanmak değil, ulaşım için toplu taşıma araçlarını kullanmalarını özendirmemiz lazım. Şehir içindeki trafiğin daha aza inebilmesi için toplu ulaşımın Manisa'da kullanım oranı yüzde 8. Vatandaşlarımızın gideceği yere özel arabalarıyla gidiyor, sonrasında park sorunu yaşıyor. Bugün binlerce sanayi esnafımız özel araçlarıyla işlerine gidiyorlar arabasıyla geliyorlar. Sabah ve akşam pik saatler dediğimiz, otobüslerin organize sanayi bölgesine işçi kardeşlerimizi işlerine götürmek için çalıştığı o saatlerde şehrin ana arterlerinde bilhassa Doğu Caddesi ve Karaköy hattı dediğimiz Dış Mahalle hattında bu araçlar muazzam bir kilitlenmeye sebep oluyor. Trafik açısından getirdiğimiz yeni önlemler, tercihli tek yönlü uygulamalar ile bu otobüslerin devreye girmesiyle inşallah o ana arterlerimizde trafik en aza inecek diye hesabını yapıyoruz. Bunları yaşayarak, uygulayarak, yerindeki eksiklikleri, hataları görerek daha iyi noktaya gelecek diye düşünüyoruz. Sadece Manisa'nın değil 81 ilin, 30 büyükşehirde en büyük dert yeni otopark alanlarının oluşturulabilmesi, mevcut araçların park yerlerinin çoğaltılabilmesi. Bunlarla ilgili olarak geçmişten bugüne kadar belli imkanlar dahilinde park yeri sorunun çözülmesi için iyileştirme ve ilavelerimizi yapmıştık. Emniyetten alınan verilere göre Türkiye'de en fazla araç satın alınan, trafiğe çıkan, tescili yapılan iller arasında Manisa yer alıyor. Kişi başına düşen araç sayısı, şehir içinde kullanılan araç sayısı açısından bakıldığı zaman bunu önleyemiyorsunuz. Hayat devam ediyor. O açıdan kısmen de olsa o iyileştirmeler önümüzdeki süreç içinde de gelecektir ama çözülür mü tam anlamıyla çözülemez." diye konuştu.

Toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşların gidecekleri yere gitmeleri için ortalama 45 dakikalık bir zaman geçirdiğine dikkati çeken Başkan Ergün, "En önemli faktörlerden bir tanesi bir hata bindiğiniz zaman gideceğiniz yere 45-50 dakikada gidiyorsunuz. Biz yeni yaptığımız bu uygulamalarla bu süreyi yarı yarıya indiriyoruz. Sonuçta trafiğin akışı, 155 nolu otobüslerin ve elektrikli otobüslerin o tercihli yolu kullanmaları, hatlardaki yeni düzenlemeler bu gidiş geliş sürelerini yarı yarıya düşürüyoruz. İnsanlarımız tabi ki bu araçları bugüne kadar neden bu kadar az kullanıyor, uzun süre gideceği yere uzan dolanarak gideceği yere gitmekten vazgeçerek araç kullanımını bir yerde tercih ediyor. Bu süreleri biz aşağıya çektiğimiz zaman insanlarımız toplu ulaşım araçlarını daha fazla kullanacaktır diye düşünüyoruz." dedi. - MANİSA