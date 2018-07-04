Elektrikli Otobüs Şarj İstasyonunda Sona Yaklaşıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin şehir içi toplu ulaşımda hizmete sunacağı elektrikli otobüsler için yapımına başlanan şarj istasyonunda çalışmalarda sona gelindi. Şarj Dolum İstasyonu'nun yanı sıra tesiste Elektrikli Otobüs Bakım Onarım ve İşletme Binasında inşaat çalışmalarının eş zamanlı olarak sürdüğünü belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Çalışmalar her iki binada da eş zamanlı olarak yürütülmekle birlikte binaların betonarme ve çelik çatı imalatları, bina içi tesisatlar, sıva yapılması kapı ve pencerelerin takılması gibi imalatlar tamamlanmış olup zemin döşemeleri, duvar boyaları ve çevre altyapı işleri gibi imalatlar devam etmektedir" dedi.

"YOLCULARIN MAĞDUR EDİLMEMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI"

Söz konusu tesisin mevcut Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde yapılmasıyla nedeniyle terminal alanı içerisinde yolcu indirme-bindirme ve depolama yapmakta olan toplu taşıma araçlarının alanlarının da azaldığı göz önüne alındığını belirten Başkan Ergün, bu konuda mağduriyet yaşanmaması amacıyla çalışmalara başladıklarını belirtti.