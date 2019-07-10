Elektrikli oto için batarya yatırımı gerçekleştirilecek

Türkiye'nin otomotiv sanayisini dönüştürecek, bu konuda ülkeyi rekabet edebilir hale getirecek "Türkiye'nin Otomobili Projesi" kapsamında, elektrikli otomotiv üretimine yönelik batarya yatırımı da gerçekleştirilecek.

Elektrikli oto için batarya yatırımı gerçekleştirilecek

Türkiye'nin otomotiv sanayisini dönüştürecek, bu konuda ülkeyi rekabet edebilir hale getirecek "Türkiye'nin Otomobili Projesi" kapsamında, elektrikli otomotiv üretimine yönelik batarya yatırımı da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et