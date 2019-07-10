Elektrikli oto için batarya yatırımı gerçekleştirilecek
Türkiye'nin otomotiv sanayisini dönüştürecek, bu konuda ülkeyi rekabet edebilir hale getirecek "Türkiye'nin Otomobili Projesi" kapsamında, elektrikli otomotiv üretimine yönelik batarya yatırımı da gerçekleştirilecek.
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