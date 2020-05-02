Elektrikli ocak yangına sebep oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir evin mutfağında bulunan elektrikli ocaktan çıkan yangın az daha tüm evi yakıyordu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir evin mutfağında bulunan elektrikli ocaktan çıkan yangın az daha tüm evi yakıyordu.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Yavansu Mahallesi'nde bulunan Green Village sitesinde bir evden duman yükseldiğini gören site sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken site sakinleri büyük panik yaşadı. Yangının elektrikli ocağın kaçak yapmasından dolayı meydana geldiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA