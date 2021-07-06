Elektrikli motosiklete atı bağlayıp çeken sürücü ve atın sahibine para cezası
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Elektrikli motosiklete atı bağlayıp çeken sürücü ve atın sahibine para cezası

Elektrikli motosiklete atı bağlayıp çeken sürücü ve atın sahibine para cezası
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta, elektrikli motosikletin arkasına bağladığı atla yolculuk yapan sürücü ve atın sahibine para cezası kesildi.

Kahramanmaraş'ta, elektrikli motosikletin arkasına bağladığı atla yolculuk yapan sürücü ve atın sahibine para cezası kesildi.

Kent merkezinde bir sürücünün elektrikli motosikletin arkasına bağladığı atla ilerlediğini gören vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sürücü Abdo H. (24) ve atın sahibi Muhammet K'ya (28) işlem yaptı.

Sürücü ve atın sahibine "Hayvan Haklarını Koruma kanuna" muhalefet etmekten 2 bin 66 lira, ayrıca sürücüye trafiği tehlikeye düşürmekten de 2 bin 834 lira para cezası uygulandı.

Elektrikli motosiklete atı bağlayıp çeken sürücü ve atın sahibine para cezası

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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