Elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada
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Elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada

Hatay'ın İskenderun ilçesinde elektrikli motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

02.12.2019 19:57 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:59
Elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada

'ın ilçesinde elektrikli motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Furkan A, Modern Evler Mahallesi'ndeki evinin önünde elektrikli motosikletinin olmadığını fark ederek, durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir zanlının direksiyon kilidini kırdıktan elektrikli motosiklet ile hızla bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Zanlının yakalanması için polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada
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