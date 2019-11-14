Elektrikli motosiklet alev aldı
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Elektrikli motosiklet alev aldı

Sinop'un Erfelek ilçesinde elektrikli motosiklet alev aldı.

14.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:03
Elektrikli motosiklet alev aldı

'un ilçesinde elektrikli alev aldı.


Edinilen bilgiye göre, saat 11.30 sıralarında Sabri Demircan hakimiyetindeki elektrikli motosiklet, Dereboyu Mahallesi mevkisinde aniden yanmaya başladı. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


Motosiklet sürücüsü Demircan, olaydan yara almadan kurtuldu. - SİNOP

Kaynak: İHA
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