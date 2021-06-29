Elektrikli motorların tasarımını AB'ye uyumlu hale getiren tebliğin yürürlük tarihi 45 gün ertelendi
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Elektrikli motorların tasarımını AB'ye uyumlu hale getiren tebliğin yürürlük tarihi 45 gün ertelendi

Elektrikli motorların tasarımını AB'ye uyumlu hale getiren tebliğin yürürlük tarihi 45 gün ertelendi
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Elektrikli motorların tasarımının Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyumlu hale getirilmesini içeren tebliğin yürürlük tarihi 15 Ağustos 2021 olarak belirlendi.

Elektrikli motorların tasarımının Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyumlu hale getirilmesini içeren tebliğin yürürlük tarihi 15 Ağustos 2021 olarak belirlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Elektrik Motorlarının ve Değişken Hız Sürücülerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğde Değişik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğin yürürlük tarihi 1 Temmuz 2021 olarak belirlenmişti. Sektördeki stok yönetiminin sağlanması ve mevzuat geçişinin yönetilmesi adına Bakanlıkça yapılan değerlendirmeler doğrultusunda yürürlük tarihi 45 gün ertelenerek 15 Ağustos 2021 olarak güncellendi.

Tebliğ 2,5 milyar liralık üretim değerindeki sektöre ilişkin düzenlemeleri kapsıyor

AB'ye uyum kapsamında ürünlere ait elektrik motorlarının ve değişken hız sürücülerinin çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini içeren tebliğ, Türkiye'deki 2,5 milyar liralık üretim değerindeki sektöre ilişkin düzenlemeleri kapsıyor.

Tebliğin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren kötü niyetli yazılımla verimlilik performansının değiştirmenin önlenmesine, yeni güç tüketim performans değerlerine, yeni test ve denetim metotlarına ve yeni çevreci teknolojilere dair kapsamlı yükümlülükler elektrik motorları ve değişken hız sürücüleri için istenecek.

Verimlilik hesaplama yöntemleri ve performans kriterleri için 2023 itibarıyla yeni faz geçişi de yapılarak çevreye duyarlı tasarım için ilave gereklilikler geçerli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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Elektrikli motorların tasarımını AB'ye uyumlu hale getiren tebliğin yürürlük tarihi 45 gün ertelendi - Haberler Ekonomi
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