Elektrikli motorların tasarımı AB mevzuatına uyumlu hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elektrikli motorların tasarımı AB mevzuatına uyumlu hale getirildi

Elektrikli motorların tasarımı AB mevzuatına uyumlu hale getirildi
Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım - Haberler | Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrik Motorlarının ve Değişken Hız Sürücülerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrik Motorlarının ve Değişken Hız Sürücülerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik, başka ürünlere takılı olanların da dahil olduğu elektrik motorlarının ve değişken hız sürücülerinin piyasaya arz edilmesi ve hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirlemek amacıyla oluşturuldu.

Söz konusu tebliğ, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin tüzüğü uyarınca yayımlanan elektrik motorlarının ve değişken hız sürücülerinin çevre duyarlı tasarım gerekliliklerini ve bağımsız ve ürünlere entegre salmastrasız sirkülatörlerin çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirleyen Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlandı.

Elektrik motorları ve değişken hız sürücüleriyle ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri ve bu gerekliliklerin yürürlük tarihleri de tebliğde yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

Biden'ın 'soykırım' açıklamasını kınayan TBMM Kararı, Resmi Gazete'de: Yok hükmündedir
Biden'ın "soykırım" açıklamasını kınayan TBMM Kararı, Resmi Gazete'de: Yok hükmündedir
Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek
Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek
Mart ayında verilen yatırım teşvik belgeleri ile 30 bin kişiye iş imkanı doğacak
Mart ayında verilen yatırım teşvik belgeleri ile 30 bin kişiye iş imkanı doğacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Merve Dizdar Serdar Ortaç Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan
Spor Diego Ali Koç Ömer Ali Emre Belözoğlu Lukas Podolski
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ölü İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Elektrikli motorların tasarımı AB mevzuatına uyumlu hale getirildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 10:53:25. #1.14#

title