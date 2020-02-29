Elektrikli mopedden düşen yaşlı adam ağır yaralandı

29.02.2020 18:49 | Son Güncelleme: 29.02.2020 18:56

Aksaray'da elektrikli 3 tekerlekli mopedden düşen yaşlı adam ağır yaralandı.



Kaza, çiftlik Mahallesi 116. Caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hava almak için dışarıya çıkan Mevlüt A. (90), 3 tekerlekli ve elektrikli mopedi ile biraz gezdikten sonra evine dönerken aniden mopedden düştü. Kafasını yere çarpan yaşlı adamın yüzü kanlar içinde kalırken kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından sedyeye alınan yaşlı adam polis ekiplerinin de yardımı ile ambulansa taşıdı. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı adamın durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İHA