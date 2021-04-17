Elektrikli mini araç, "paylaşımlı" olarak İzmir'de yollara çıktı

İzmir'de faaliyet gösteren bir teknoloji şirketinin geliştirdiği elektrikli mini araçlar, aynı firma tarafından geliştirilen paylaşım platformu ZOOP aracılığıyla Karşıyaka'da vatandaşların kullanımına sunuldu.

İzmir'de faaliyet gösteren bir teknoloji şirketinin geliştirdiği elektrikli mini araçlar, aynı firma tarafından geliştirilen paylaşım platformu ZOOP aracılığıyla Karşıyaka'da vatandaşların kullanımına sunuldu.

Dünya genelinde artan paylaşımlı araç teknolojileri Türkiye'de de son yıllarda ilgi görüyor. Ağırlıklı olarak scooter tipi araçlarla anılan paylaşım ekosistemine otomobiller de ekleniyor.

Şehir içi ulaşım teknolojilerine yönelik elektrikli mini araç geliştirmek üzere çalışma yürüten İzmir'deki teknoloji firması KODECO da test süreçlerini başarıyla geçen araçlarını paylaşım sistemiyle kullanıcıların beğenisine sundu.

Araçların kullanımı için ZOOP isimli bir aplikasyon geliştiren şirket, Karşıyaka Belediyesi iş birliğiyle Mavişehir semtindeki 5 aracıyla ulaşıma katkı sağlamaya başladı.

Enerjisinin bir kısmı güneşten

Tek şarjla yaklaşık 100 kilometre gidebilen aracın anahtarı, internet üzerinden indirilen ZOOP isimli mobil uygulama. Aracın kapısı bu uygulamayla açılıyor. Araç içinde bulunan dokunmatik ekran üzerinden çalışan araçta, ileri-geri vitesler de yine bu dokunmatik ekran üzerinden ayarlanıyor.

Trafik sicil kaydı yapılan ve plakası bulunan araçların kullanımı için en az 1 yıllık B sınıfı ehliyet gerekiyor.

ZOOP, henüz ticarileşmediği için ücretsiz olarak kullanılıyor.

Lityum iyon bataryalarının bulunduğu araç, evlerde de kullanılan 220 voltluk akımlarla şarj edilebiliyor ve üstündeki panelleri aracılığıyla enerjisinin önemli bir kısmını güneşten alıyor.

Akıllı rehber ve navigasyon özelliğinin de bulunduğu araçlar 2 kişinin kullanımı için uygun.

"Yurt dışından da bizimle irtibata geçen yatırımcılar oldu"

KODECO Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Odabaşı, AA muhabirine, şu anda 5 araçtan oluşan küçük bir filoyla kullanıcılarla buluştuklarını, pilot uygulamanın ardından hızla yaygınlaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarının bir parçası olarak ürünü kullanmaya başladıklarını belirten Odabaşı, "Bizi sosyal medyada görenler var. Bölgede ikamet edip ilgisini çekenler var. Aracı sempatik görüp ilgi gösteren var. Onlar bize ulaşıyor ve biz de üyeliklerini yapıyoruz, kullanıyorlar. İlk aşamada ücretsiz. Günlük 45 dakika limit var. Ayrıca biz de ekip olarak kullanıcıların deneyimlerinden yola çıkarak iyileştirmeler yapıyoruz." diye konuştu.

ZOOP'u dünya geneline yayma hayallerinin bulunduğunu, bu yolculuktaki en heyecan verici adımı attıklarını söyleyen Odabaşı, "Sesimizi dünyaya duyurmak uzun bir koşu ve bu da onun ilk adımı. Burada talebin olduğunu gördük. Türkiye'nin bir çok noktasından ilgi var. Yurt dışından da bizimle irtibata geçen yatırımcılar oldu." dedi.

Türkiye'nin üretim alt yapısının bu alanda çok güçlü olduğuna işaret eden Odabaşı, yatırım iş birliği alarak ZOOP'un araçlarını hızlıca üretmenin planları arasında olduğuna değindi.

Henüz kısa bir süre olmasına rağmen Mavişehir bölgesinde oturan çok sayıda kişinin bu araçları günlük hayatının bir parçası haline getirdiğine işaret eden Odabaşı, "Bizi heyecanlandıran da günlük yaşamın bir parçası haline gelmiş olması. Kızını okula bırakan da var, pazara gidip alışverişin yapan da. ZOOP bir mobilite çözümü ama bununla sınırlı değil. Çünkü otomotivde önemli bir dönüşüm var. Biz de ZOOP'la bu dönüşümün bir parçası oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Arkadaşlara tavsiye ediyorum"

ZOOP kullanıcısı 23 yaşındaki Beliz Koçbay bir arkadaşının tavsiyesiyle paylaşımlı araçla tanıştığını dile getirdi.

Aracın trafikte özellikle kısa mesafelerde çok faydalı olduğunu vurgulayan Koçbay, bagajı sayesinde alışverişte de büyük kolaylık sağladığını anlattı.

Koçbay, "Trafikte hiç sorun yaşamıyorum. Araç küçük olduğu için park sıkıntısı da yaşamıyorsunuz. Otomobil gibi olduğu için güvenli de hissediyorum. Beğendiğim için arkadaşlarıma da tavsiye ettim." diye konuştu.

Kızını okula ZOOP'la götürüyor

Bir diğer kullanıcı Gazi Akkel de sosyal medyadan ZOOP ile tanıştığını aktardı. Paylaşımlı araçlara olan ilgisinden bahseden Akkel, ZOOP'u çevreci olmasından dolayı kullandığını ve tavsiye ettiğini belirtti.

ZOOP'la kızını okula götürdüğünü, alışveriş yaptığını söyleyen Akkel, "Yolda gören vatandaşlar gülümseyerek araca bakıyor. Yolda durduran da oluyor merak edip. Böyle araçların yaygınlaşması daha yeşil bir dünya için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz