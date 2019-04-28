Elektrikli Isıtıcı Evi Yaktı, Kedi Telef Oldu

SAMSUN'da, 8 katlı apartmanın giriş katındaki evde, elektrikli ısıtıcıdan yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, ev, kullanılamaz hale geldi. Elektrikli ısıtıcının bulunduğu odadaki kedi ise telef oldu.

İlkadım ilçesine bağlı Karasamsun Mahallesi'nde bulunan 8 katlı binanın giriş katındaki dairede, sabaha karşı yangın çıktı. Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı belirlenen yangın sırasında ev sahibi S.Ç. adlı kadın, çocuklarını alıp, dışarı koştu. Alevleri fark eden apartman sakinleri de evlerini terk etti. İhbarla gelen itfaiye ekibi, yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Alevlerin sardığı ev, kullanılamaz hale gelirken, elektrikli ısıtıcının bulunduğu odadaki kedi ise telef oldu. Yangın nedeniyle bina önünde park halindeki bazı araçlar da hasar gördü.

Evi ve eşyaları küle dönen S.Ç.'nin, faturasını ödeyemediği için doğal gazının kesildiği, bu nedenle elektrikli ısıtıcıyla ısınmaya çalıştıkları öğrenildi.

- Samsun

Kaynak: DHA