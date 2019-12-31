Elektrikli hizmet aracına Bursa damgası

31.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:06

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB), fabrikalar, havaalanları gibi büyük tesisler ve turizm sektörü için trafiğe kapalı alanlara yönelik kamyonet, ambulans, golf ve servis arabası gibi elektrikli hizmet araçları üreten Pilotcar firması, üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarına hız verdi.