HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Elektrikli Fiat 500, İtalyan "devlet zirvesine" tanıtıldı

Fiat'ın ikonik modeli 500'ün en yeni modeli İtalya'da devlet protokolüne sergilendi.

Elektrikli Fiat 500, İtalyan
29.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:24

Fiat'ın ikonik modeli 500'ün en yeni modeli İtalya'da devlet protokolüne sergilendi. Bu çerçevede yeni model, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye tanıtıldı.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA) ürettiği tamamen yeni ve elektrikli ilk modeli olan yeni Fiat 500'ün tanıtımında, FCA'nın İtalya'ya yönelik kapsamlı yatırım planı da vurgulandı.

Palazzo del Quirinale'de, İtalya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya gösterilen yeni model, ardından Palazzo Chigi'de FCA Başkanı John Elkann, EMEA Bölgesi COO'su Pietro Gorlier ve Fiat Markası Global Başkanı Olivier Francois tarafından İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye tanıtıldı.

Yeni ve elektrikli 500'ün İtalyan otomotiv endüstrisinin daha düşük emisyonlu gelecek hedefine katkı sağlaması hedefleniyor.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, 120 yıl önce kurulan Fiat'ın tecrübesi ve yenilikçi yaklaşımıyla ortaya konulan elektrikli 500, aynı zamanda tasarlanıp üretildiği Torino'da yer alan Mirafiori otomotiv kompleksinin geleceği için de vizyon teşkil ediyor, Mirafiori'de hayata geçirilen tüm elektrikli ulaşım girişimlerini de gözler önüne seriyor.

Avrupa otomotiv fabrikaları içerisindeki en köklü yapılardan olan Mirafiori, dünyada bu alanda en büyük otomotiv tesisi haline gelecek olan Vehicle-to-Grid (V2G) Pilot Projesi'ne de ev sahipliği yapacak.

Bu altyapının 2021 yılı sonuna kadar 700 aracın birbirlerine bağlanabileceği, ultra hızlı şebeke hizmetleri sunmanın yanı sıra, araçların kendi kendilerini şarj edebilecekleri kapasiteye de ulaşması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Politika
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu Güncel
16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi Magazin
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü 3. Sayfa
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı Magazin
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Esenyurt Belediyesi'ne icra şoku! Memurlar işleme başkanın odasından başladı Ekonomi
Esenyurt Belediyesi'ne icra şoku! Memurlar işleme başkanın odasından başladı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
BDDK, Albaraka Türk'e 20,6 milyon TL'lik idari para cezası kesti
BDDK, Albaraka Türk'e 20,6 milyon TL'lik idari para cezası kesti
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
Bilim Kurulu yüz yüze toplandı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
Bilim Kurulu yüz yüze toplandı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
İzmir Valiliği, elektrikli scooter kullananlara uygulanacak ceza haberini yalanladı
İzmir Valiliği, elektrikli scooter kullananlara uygulanacak ceza haberini yalanladı
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Hulusi Akar Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Gülben Ergen Şeyma Subaşı Michael Jackson
Spor Yılmaz Vural Burak Yılmaz Gökhan Gönül Hamza Hamzaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Ankara
Şu an buradasınız: Elektrikli Fiat 500, İtalyan "devlet zirvesine" tanıtıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 16:52:50. #1.15#
title