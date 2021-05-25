Elektrikli el malzemelerini çalıp kaçarken terminalde yakalandı
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Elektrikli el malzemelerini çalıp kaçarken terminalde yakalandı

Elektrikli el malzemelerini çalıp kaçarken terminalde yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Cide ilçesinde elektrikli el malzemelerini çaldıktan sonra kaçmaya çalışan inşaat işçisi, otobüs terminalinde yakalandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde elektrikli el malzemelerini çaldıktan sonra kaçmaya çalışan inşaat işçisi, otobüs terminalinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide'de bir inşaat işçisi, ilçede boş inşaat halindeki binalara girip elektrikli el malzemelerini çaldığı, Bartın'a kadar gittiği tespit edildi. Tespit üzerine inceleme başlatan Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, harekete geçerek, Bartın Şehirlerarası Otobüs Terminalinde inşaat işçisini elektrikli el malzemeleriyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. El konulan elektrikli el malzemeleri ise, Kastamonu'nun Cide ilçesine getirilerek burada sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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