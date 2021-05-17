Elektrikli demir kesme makinesi bir otomobilin yanmasına neden oldu
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Elektrikli demir kesme makinesi bir otomobilin yanmasına neden oldu

Elektrikli demir kesme makinesi bir otomobilin yanmasına neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Buldan ilçesinde sera kurulumu yapılırken elektrikli demir kesme makinesinden sıçrayan kıvılcım bir otomobilin yanmasına neden oldu.

Denizli'nin Buldan ilçesinde sera kurulumu yapılırken elektrikli demir kesme makinesinden sıçrayan kıvılcım bir otomobilin yanmasına neden oldu.

Yangın, Buldan ilçesi Oğuz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sera kurulumu esnasında elektrikli demir kesme makinesinden sıçrayan kıvılcım kuru otları tutuşturdu. Otların yanması üzerine arazide bulunan eski model otomobilde alev almaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması neticesinde yangın söndürüldü. Çıkan yangında Behçet Demirtaş'a ait eski model araç kullanılmaz hale geldi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Elektrikli demir kesme makinesi bir otomobilin yanmasına neden oldu
Elektrikli demir kesme makinesi bir otomobilin yanmasına neden oldu
Elektrikli demir kesme makinesi bir otomobilin yanmasına neden oldu
Elektrikli demir kesme makinesi bir otomobilin yanmasına neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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